Злоумышленником является 37-летний местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

К 13 годам лишения свободы приговорен коллаборант, который во время временной оккупации Харьковщины присоединился к созданному агрессором местному "управлению МВД". Как сообщил пресс-центр СБУ, в рядах захватнического органа он помогал российским оккупантам проводить карательные рейды против мирных жителей Купянска.

Отмечается, что в то время людей просто хватали на улицах или врывались в их дома и похищали. В основном рашисты отвозили пострадавших в местную пыточную, откуда некоторые уже не возвращались.

В спецслужбе проинформировали, что предателя задержали осенью 2022 года в ходе стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях области. Злоумышленником является 37-летний местный житель.

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"Во время временной оккупации Купянска он добровольно согласился стать "патрульным" в составе местного "филиала МВД РФ". На этом посту он "наводил" рашистов на места пребывания участников движения сопротивления и участвовал в их похищении и разграблении имущества. За свои преступления коллаборант ежемесячно получал от агрессора "зарплату" в размере 40 тыс. руб", - говорится в сообщении.

На основании доказательств, собранных СБУ, суд признал мужчину виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил 13 лет тюремного заключения.

Борьба с коллаборантами - последние новости

Как сообщал УНИАН, на въезде в Киев остановили паломницу Лавры, которая имела немалую сумму наличных. Среди иностранных купюр было немало российских рублей. Уроженка Днепропетровщины 1984 года рождения сообщила, что это якобы пожертвования граждан. Также в телефоне женщины обнаружили материалы пророссийского характера.

Также СБУ разоблачила российского "крота" в рядах Вооруженных Сил Украины, злоумышленник собирал для ФСБ разведданные о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном их использовании боевой авиацией ВСУ. Также он передавал агрессору локации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны.

Кроме того, 13 лет за решеткой проведет коллаборант из Донецкой области, который под видом переселенца прятался на западе Украины. В начале полномасштабного вторжения России он передавал оккупантам локации Сил обороны на Лиманском направлении.

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