Злоумышленнику, которому мешали "шумные" дети, грозит до пяти лет ограничения свободы.

В Одессе мужчина швырнул пиротехническую гранату с балкона многоэтажки, боеприпас разорвался.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции в Одесской области, событие произошло на улице Картамышевской. В частности, жительница многоквартирного дома заявила в полицию, что ее сосед с балкона собственного дома бросил во двор, где играли дети, гранату.

"На место происшествия оперативно прибыли правоохранители, которые обнаружили во дворе остатки страйкбольной гранаты. Дети не пострадали, поскольку находились на безопасном расстоянии. В дальнейшем полицейские обнаружили по месту жительства мужчины еще одну подобную гранату", - рассказали в управлении.

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По данным правоохранителей, 47-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии. Полицейским он объяснил, что купил две гранаты через интернет, а одну швырнул во двор, чтобы разогнать детей, которые мешали ему отдыхать.

По факту открыто производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УК. Сейчас проводят следственные действия. Мужчине грозит до 5 лет ограничения свободы.

Инциденты с гранатами

Напомним, в начале февраля 2022 года на полигоне в Одесской области в руках бойца взорвалась граната для игры в страйкбол. Тогда сообщалось, что участник учений по огневой подготовке якобы купил пиротехническую гранату на рынке "привез".

Во время отработки броска гранаты, боец ради эффекта выдернул чеку, произошел взрыв. В результате мужчина получил разрыв руки, а обломки повредили ему лицо. Раненого госпитализировали.

На днях в Житомирской области мужчина взорвал в магазине гранату после того, как продавщица не дала ему в долг алкоголь и сигареты. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии.

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