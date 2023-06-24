Сейчас суд отправил подозреваемого под стражу, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины задержала в Днепре россиянина Александра Федосеева - "правую руку" российского подсанкционного миллиардера Михаила Шелкова, который руководил вывозом из Украины в РФ титана для производства вооружения.

Как сообщает СБУ, Федосеев и Шелков организовали схему скрытого вывоза из Украины в РФ титанового сырья, где его использовали в военно-промышленном комплексе, в том числе для производства ракет типа "Калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, вертолетов Ка-52.

По данным правоохранителей, официальная должность задержанного - советник гендиректора металлургической корпорации "ВСМПО-АВИСМА", которая принадлежит российскому миллиардеру.

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Именно через эту корпорацию Шелков наладил поставки в Россию полезных ископаемых с месторождений подконтрольного ему Демуринского горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области.

"По его поручению, Федосеев еще до 24 февраля 2022 года прибыл в Украину для контроля за этим нелегальным бизнесом. По имеющимся данным, организаторы "схемы" переправили в Россию почти 11 тонн минералов общей стоимостью почти 2 млн долларов", - рассказали в СБУ.

После разоблачения "схемы" правоохранителями Федосеев скрывался от правосудия, но в итоге СБУ удалось его задержать.

Во время обыска у него нашли российский паспорт и документы с доказательствами незаконной деятельности.

Ранее следователи СБУ сообщили Шелкову и Федосееву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Сейчас суд отправил Федосеева под стражу, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Житомирской области задержали "крота" в ВСУ, который шпионил для россиян за украинскими боевыми самолетами, а также бронемашинами MaxxPro.

Военнослужащий передавал российской ФСБ разведданные о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном их использовании боевой авиацией ВСУ, а также локации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

По данным СБУ, его завербовали в начале мая. Мужчине сообщили о подозрении в госизмене и взяли под стражу, ему грозит пожизненное заключение.

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