Мужчина все утро мешал правоохранителям заниматься эвакуационными работами.

В Киеве около 16-этажки на улице Малышко, где накануне прогремел мощный взрыв, один из жильцов дома покусал полицейского. Об этом очевидцы рассказали УНИАН.

По словам других жильцов, запечатленные на видео мужчина и его жена – тоже из пострадавшего дома.

"Они очень шумные и с самого утра шумели и мешали полиции эвакуировать жителей дома. Правоохранители просили мужчину успокоится, но эта беседа закончилась тем, что жилец дома укусил полицейского за руку и дебошира увезли в отделение", – рассказали очевидцы.

Взрыв в киевской 16-этажке – что известно

Около 3:40 ночи 22 июня в 16-этажном доме по улице Малышко в Днепровском районе Киева произошел мощный взрыв. По данным спасателей, взрыв произошел на 7 этаже с последующим разрушением конструкций.

В результате взрыва три человека погибли, еще пятеро получили серьезные травмы. Полностью разрушены 4 квартиры, еще не менее 6 пострадали.

По предварительной информации, в доме взорвался газ – высотка была газифицирована. Но жалоб на утечку не было, точные причины случившегося еще предстоит выяснить, готовится экспертиза.

В настоящее время жителей дома отселили - большинство разъехались по родственникам. На месте взрыва продолжается разбор завалов и уборка прилегающей территории.

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