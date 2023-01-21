Экипаж вертолета, разбившегося под Киевом, служил в Нежинском авиаотряде и состоял из опытных авиаторов.

Вертолетом ГСЧС, который разбился в Броварах утром 18 января, управлял опытный экипаж в составе бортмеханика Ивана Касьянова, командира воздушного судна Александра Василенко и пилота Константина Коваленко. О том, каким был жизненный путь летчиков, рассказало "Суспільне".

Летчики служили в Нежинской авиаотряде Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который базируется на аэродроме города Нежин.

В авиаотряде уверяют, что все трое были настоящими профессионалами. Однако комментировать возможные причины крушения там отказались, сославшись на тайну следствия.

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"Что касается этого экипажа – это опытные пилоты, работники ГСЧС. Более того, они уже давно освоили этот вертолет, который по нашим данным работает в Украине уже с 2020 года", – рассказал мэр Нежина Александр Кодола.

Александр Василенко – командир воздушного судна

Учился в Харьковском университете Воздушных сил. Имеет опыт полетов на вертолетах Ми-8, Ми-9, Ми-24. В середине "нулевых" годов служил в составе украинского вертолетного отряда Миротворческой миссии ООН в Либерии и Сьерра-Леоне.

В Нежинский авиаотряд Василенко был зачислен в 2011 году на должность инструктора авиационной эскадрильи спецназначения на вертолетах. После вторжения России на Донбасс участвовал в АТО.

Константин Коваленко – пилот

Служил в авиационной части на территории Львовской области, участвовал в АТО.

В Нежинский авиационный отряд Константин Коваленко был зачислен в 2021 году – пилотом авиационной эскадрильи спецназначения на вертолетах.

Иван Касьянов – бортовой механик

После срочной службы в армии поступил в Национальный авиационный университет в Киеве. С 2017 года устроился в ГСЧС и в 2020-м стал бортовым механиком.

По словам школьных учителей Ивана, он мог продолжить карьеру в столице, но предпочел вернуться в Нежин и поступить на службу в базирующийся здесь авиационный отряд.

Авиакатастрофа в Броварах

Утром 18 января в Броварах разбился вертолет ГСЧС. Вскоре стало известно, что на борту находился министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и еще несколько человек.

В результате крушения погибли 14 человек – пилоты и пассажиры вертолета, а также несколько человек на земле. На данный момент причина катастрофы не установлена.

21 января состоялись церемонии прощания с погибшими руководителями министерства, а также с матерью и дочерью, которые находились в садике, куда рухнул вертолет.

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