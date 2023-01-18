Сейчас известно о 16 погибших, из них 2 детей.

В результате падения вертолета в Броварах погибло руководство Министерства внутренних дел.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По словам Клименко, сейчас известно о 16 погибших, из них 2 детей. Он уточнил, что 9 из погибших находились на борту вертолета.

Видео дня

"22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия", - добавил глава полиции.

По информации СМИ, на борту находился министр внутренних дел Денис Монастырский, а также его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Как сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, упавший в Броварах Киевской области вертолет выполнял задачи Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"К сожалению, это случилось с вертолетом ГСЧС, который выполнял свои задачи и совершал перелет. Таких вертолетов сейчас по Украине есть определенное количество, выполняющих задачи по обороне страны", - сказал Игнат и отметил, что деталей необходимо ожидать от ГСЧС.

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

Утром в среду, 18 января 2023 года, жители Броваров Киевской области сообщили о взрыве в городе, а затем начался масштабный пожар вблизи детского сада. О событии сообщил ряд местных телеграмм-каналов и опубликовал видео с места происшествия.

Позже в ОП заявили, что на объект социальной инфраструктуры в Киевской области упал летательный аппарат.

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