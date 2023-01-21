К зданию МВД прибыл кортеж с телами погибших.

В субботу, 21 января 2023-го года, в Киеве прощаются с главой МВД Денисом Монастырским и другими погибшими в авиакатастрофе в Броварах сотрудниками министерства.

Утром у здания МВД состоялось прощание с погибшими руководителями Министерства внутренних дел. Соответствующее видео опубликовало "Суспильне".

Похоронная колонна отправилась к Украинскому дому, где состоится церемония. Ее начало - в 11:00. Туда уже сходятся желающие проститься с погибшими в ужасной авиакатастрофе под Киевом.

Видео дня

Авиакатастрофа в Броварах, в которой погиб Монастырский

18 января в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. В настоящее время известно о 14 погибших, в том числе представителях оперативной группы МВД, в частности, руководстве министерства - министре Денисе Монастырском его первом заместителе Евгение Енине и госсекретаре МВД Юрие Лубковиче.

Следователи Службы безопасности начали досудебное расследование по факту падения вертолета. Правоохранители рассматривают несколько версий трагедии:

нарушение правил полета;

техническая неисправность вертолета;

умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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