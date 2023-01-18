Он отметил, что все, что сегодня происходит в стране - это результат войны.

Президент Украины Владимир Зеленский начал свою речь на экономическом форуме в Давосе, которую встретили аплодисментами, с просьбы почтить погибших в авиакатастрофе в Броварах и погибших на войне минутой молчания.

"Четырнадцать украинских семей сегодня потеряли своих близких, и еще больше семей ежедневно теряют (своих близких) из-за войны", - сказал Зеленский и попросил присутствующих в зале почтить их минутой молчания, передает СNN.

После этого он поблагодарил всех и отметил, что "всего одна минута, но она хранит память стольких людей".

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"Каждая смерть - результат войны. Это не несчастный случай, это война. И война идет не только на поле боя, есть разные направления войны", - отметил украинский президент.

Он дабавил, что все что происходит в Украине: падающие на мирных людей ракеты, что происходит с детскими садами ишколами, каждая смерть - это результат войны.

Авиакатастрофа в Броварах

В Броварах Киевской области произошла авиакатастрофа с вертолетом ГСЧС. На его борту находились девять человек. В частности, министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа ГСЧС. Все они погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ вместе с Нацполицией и другими органами выяснить все обстоятельства падения вертолета.

После трагедии правительство возложило исполнение обязанностей министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.

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