В Министерстве внутренних дел рассказали, кто еще погиб в вертолете вместе с руководством МВД.

Власти назвали имена погибших при крушении вертолета в Броварах – экипажа и пассажиров. Информацию раскрыли в пресс-службе МВД.

Так, кроме министра внутренних дел, его заместителя и госсекретаря, в результате падения вертолета погибли заместитель руководителя Патронажной службы МВД Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности Национальной полиции подполковник Михаил Павлушко, ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий.

Кроме того, погиб весь экипаж вертолета: командир воздушного судна - инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко, пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко, а также бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.

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Крушение вертолета в Броварах

Утром 18 января на территории детского сада в Броварах под Киевом упал вертолет. Вскоре выяснилось, что на борту находился министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.

Из-за того, что на месте крушения вспыхнул масштабный пожар, общее количество погибших выросло до 16 человек – включая людей, находившихся на земле.

Правоохранители рассматривают три основные версии случившегося – нарушение правил полета, техническая неисправность, умышленное уничтожение вертолета.

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