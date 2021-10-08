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Полиция проверяет возможную причастность криминального авторитета к смерти народного депутата Антона Полякова.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.

По ее словам, полиция проверяет информацию, обнародованную в Telegram-каналах, о том, что Полякова посадил в автомобиль такси один из криминальных авторитетов из санкционного списка СНБО.

Пока что по факту смерти Полякова начато производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "Естественная смерть".

По информации Telegram-канала "Монастырь" в такси Поляков сел не сам. Его посадил Руслан Джамбулатов, который считается криминальным авторитетом и состоит в санкционном списке СНБО. В то же время он на общественных началах является помощником народного депутата Анны Скороход, которая потеряла сознание сегодня в Раде. По предварительной информации, мужчину задержали правоохранители.

Нардеп Поляков умер в Киеве: что известно

Народный депутат от группы "Партія "За майбутнє" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября.

Читайте такжеНа шее трупа нардепа Полякова нашли странные следы - СМИПо данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать.

Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после этого его начало тошнить в машине. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при депутате.

По факту смерти начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

По результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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Авторы: Дмитрий Хилюк, Катерина Комолова