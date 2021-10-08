Ее коллега предполагает, что это реакция на смерть Полякова.

Народный депутат от группы "Партия "За будущее" Анна Скороход потеряла сознание в здании комитетов Верховной Рады, сейчас она в больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам рассказал депутат этой группы Дмитро Лубинец.

Читайте такжеДепутат пришла на работу в наряде с сожжением Верховной Рады (фото)"Анна сидит (в сессионном зале ВР - УНИАН) рядом с Антоном. Они больше всего общались. Я думаю, что это ее реакция на то, что он погиб", - сказал Лубинец.

Он пояснил, что Скороход, находясь в помещении комитетов парламента, потеряла сознание. Ей срочно вызвали скорую.

"В настоящее время она находится в больнице на улице Верхней", - отметил парламентарий и добавил, что Скороход плохо себя чувствует.

Смерть Полякова: что известно

Народный депутат от группы "Партия "За майбутнє" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября.

По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать.

Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после этого его начало тошнить в машине. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при депутате.

По факту смерти начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

По результатам вскрытия, смерть наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Автор: Ольга Робейко