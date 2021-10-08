Патрульные остановили такси за нарушение ПДД, в котором находился нардеп Поляков.

Ночью 8 октября экипаж патрульной полиции за нарушение правил дорожного движения остановил машину такси. На заднем сиденье автомобиля патрульные обнаружили бессознательного человека. Им оказался нардеп Антон Поляков, который впоследствии умер.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Сегодня примерно в 2:00 экипаж патрульной полиции за нарушение правил дорожного движения остановил машину такси. На заднем сиденье автомобиля патрульные обнаружили лежащего без сознания человека. Вызванная реанимационная бригада откачать человека не смогла. Это оказался народный депутат группы "За майбутнє" Антон Поляков, избранный в парламент от партии "Слуга народа", - написал журналист.

Читайте такжеВ сеть "слили" фото с места смерти нардепа Полякова

"По словам таксиста, депутат с признаками алкогольного опьянения якобы остановил машину в Днепровском районе по адресу проспект Соборности, 2, и сказал ехать на улицу Березняковскую. Идет следствие", - добавил Бутусов.

Как рассказали в Патрульной полиции Украины, ночью во время патрулирования на проспекте Соборности в Киеве патрульные остановили автомобиль Hyundai Sonata за нарушение правил дорожного движения.

"Во время общения с водителем заметили на заднем сиденье мужчину, который находился в бессознательном состоянии. Водитель сообщил, что это пассажир, которого он взял подвезти с остановки. Патрульные срочно вызвали скорую медицинскую помощь и вспомогательный экипаж. В дальнейшем инспекторы достали пассажира из автомобиля и положили в стабильное боковое положение. У него отсутствовали пульс и дыхание. Патрульные немедленно начали сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой", - говорится в сообщении патрульных.

По приезде врачи скорой продолжили проводить реанимационные действия, однако это оказалось напрасным, мужчина в сознание так и не пришел.

"Позже удалось установить личность умершего, им оказался действующий народный депутат Верховной Рады Украины. В дальнейшем на место прибыла следственно-оперативная группа Днепровского района для дальнейшего разбора и квалификации происшествия", - отметили в полиции.

Как сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook, Антона Полякова в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения, "скорая" не смогла его реанимировать.

"По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине", - добавила она.

По словам Венедиктовой, все ценные вещи, документы и денежные средства остались. Такси изъяли, а его водителя допрашивают.

Причины смерти будут устанавливаться во время вскрытия, которое произойдет уже в ближайшие часы, отметила она.

Напомним, как сообщал УНИАН, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардепа Антона Полякова найден мертвым. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко