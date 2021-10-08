Следствие ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.

Появилась новая информация о смерти народного депутата Антона Полякова. Специалисты уже провели вскрытие и установили причину гибели политика. Оказалось, что Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие сейчас ожидает результаты других судебно-медицинских исследований", - говорится в сообщении.

Смерть депутата Полякова - что известно

Утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардепа Антона Полякова нашли мертвым в Киеве.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти политика. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

Читайте такжеПоявляется все больше информации относительно "достаточно странных" обстоятельств смерти Полякова - депутат от "Голоса"Ранее в соцсетях о смерти народного депутата от группы "Партия "За майбутнє" Антона Полякова написали отозванный накануне с должности председателя парламента Дмитрий Разумков и депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина. По словам Гришиной, Полякову стало плохо в такси.

Также уже известно о подробностях смерти депутата, которые раскрыл таксист. Мужчина, видевший последние минуты жизни Полякова, рассказал, что его тошнило. А депутат Галина Янченко сообщила, что у депутата были судороги, он бился в конвульсиях.

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Автор: Леся Лещенко