Полиция подтвердила смерть депутата Полякова - ему стало плохо в такси.

В пятницу, 8 октября, беспартийного народного депутата Антона Полякова нашли мертвым.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Украины Дмитрий Разумков (внефракционный), который вчера, 7 октября, был отозван с должности председателя Верховной Рады Украины

"Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным!" – написал он.

Никаких других подробностей случившегося депутат не предоставил.

Нацполиция подтвердила смерть народного депутата Полякова. Предварительная причина смерти - естественная. Ведется расследование.

Как сообщают в полиции, 8 октября поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

"Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия.

Кроме того, в своем Телеграмм-канале депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина сообщила: "Сегодня ночью в 2.45 скончался народный депутат Антон Поляков. Стало плохо в такси".

Антон Поляков: что известно о народном депутате Украины

Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. Имеет двух братьев и сестру. Проходил срочную службу во Внутренних войсках МВД Украины (город Одесса), где занимался охраной подвижного состава при этапировании заключенных.

Он возглавлял общественную организацию "Украинский центр противодействия преступности и коррупции", был участником Черниговского молодежного городского совета.

Народным депутатом стал в 2019 году. Выдвигался партией "Слуга народа" в 206 избирательном округе. В парламенте был беспартийным, находился в депутатской группе "За майбутнє".

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Авторы: Виктория Гордиенко, Таня Поляковская