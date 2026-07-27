Во Вроцлаве на улице жестоко избили украинцев: появилась реакция МИД

Украинские дипломаты обратились к польским правоохранительным органам.

В польском Вроцлаве на улице неизвестные избили граждан Украины. Украинские дипломаты призывают компетентные органы Польши разобраться в ситуации. Об этом говорится в заявлении Генерального консульства Украины во Вроцлаве в социальной сети Facebook.

Так, в соцсетях появилось видео избиения украинской пары тремя поляками. На видео видно, как мужчины сначала подошли к украинцам, а затем окружили и начали кулаками избивать украинца. Женщина пыталась помешать драке, но тоже попала под удары. Сначала она получила удар по лицу, когда один из поляков отмахнулся от нее. Она продолжала пытаться остановить избиение украинца, но ее ударили прямо в лицо. Украинца повалили на землю и продолжали избивать уже лежащего, в том числе ногами по голове и лицу.

В связи с этим инцидентом Генеральное консульство Украины во Вроцлаве призывает к оперативной реакции польских правоохранительных органов на очередной инцидент, в результате которого, по информации СМИ и социальных сетей, пострадали граждане Украины.

Видео дня

"Вынуждены констатировать, что в последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины. Каждый такой случай требует тщательного расследования и надлежащей правовой оценки", – говорится в заявлении консульства.

Вместе с тем глава МИД Украины Андрей Сибига уже поручил Генеральному консульству срочно принять необходимые меры реагирования.

Так, генеральное консульство уже направило официальный запрос в компетентные органы Национальной полиции Республики Польша и ожидает официальной информации.

"В случае подтверждения изложенных обстоятельств рассчитываем на всестороннее, объективное и оперативное расследование, установление мотивов содеянного и привлечение виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша", – отмечается в сообщении.

Дипломаты отмечают, что любые проявления насилия, ксенофобии или ненависти являются неприемлемыми и не должны иметь места в демократическом обществе.

"Призываем граждан Украины, которые могли пострадать в результате этого инцидента или располагают информацией о нем, обратиться в Генеральное консульство Украины во Вроцлаве. Это позволит оказать необходимую консульскую помощь и поддерживать взаимодействие с компетентными органами", – добавили дипломаты.

Инциденты с украинцами в Польше

Как сообщают СМИ, в Польше с начала 2026 года существенно возросло количество сообщений о преступлениях на почве ненависти против граждан Украины. По данным Главного управления полиции Польши, только за первые шесть месяцев года украинцы подали 180 заявлений, что более чем на 30% превышает показатели аналогичного периода предыдущих лет.

Недавно в Польше мужчина оскорблял украинских детей в автобусе. На видео инцидента, которое выложили в сеть, слышно, как он громко и грубо разговаривает с ребенком, говоря об Украине. Также он словесно набрасывается на девушку, которая заступается за ребенка.

Кроме того, в польском городе Легница Нижнесилезского воеводства полиция расследует нападение на двух 13-летних девочек из Украины. По предварительным данным, неизвестная женщина приставала к подросткам за то, что они разговаривали на украинском языке, а затем ударила одну из девушек.

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