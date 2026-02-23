В Мексике убили одного из самых влиятельных наркобаронов в мире: страну охватила волна насилия

Картель Халиско присутствует как минимум в 21 из 32 штатов Мексики и действует почти во всех штатах США.

Мексиканская армия в воскресенье уничтожила самого могущественного лидера картеля страны и одного из самых разыскиваемых беглецов в США. Как пишет Associated Press, убийство лидера картеля "Новое поколение Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса, более известного как "Эль Менчо", во время попытки его захвата в штате Халиско стало самым громким ударом по картелям со времен повторного захвата бывшего босса картеля Синалоа Хоакина "Эль Чапо" Гусмана десять лет назад.

В Мексике вспыхнули протесты

После смерти Сервантеса на страну обрушилась волна насилия. Сожженные членами картеля автомобили заблокировали дороги в 20 штатах Мексики. Люди заперлись в своих домах в Гвадалахаре, втором по величине городе Мексики и столице штата Халиско, а в понедельник в нескольких штатах были отменены занятия в школах, силы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности по всей стране. Даже Гватемала усилила меры безопасности на своей границе с Мексикой.

На видео, распространенных в интернете, в Пуэрто-Вальярте и других пляжных курортах вдоль западного побережья Мексики можно было увидеть горящие автомобили и дым. Рейсы из США, уже направлявшиеся в регион, развернулись, и Air Canada заявила о приостановке полетов в Пуэрто-Вальярту.

"В связи с продолжающимися операциями по обеспечению безопасности, связанными с ними блокировкой дорог и преступной деятельностью, граждане США в следующих местах должны оставаться дома до дальнейшего уведомления: штат Халиско (включая Пуэрто-Вальярту, Чапалу и Гвадалахару), штат Тамаулипас ​​(включая Рейносу и другие муниципалитеты), районы штата Мичоакан, штата Герреро и штата Нуэво-Леон", – написал Госдепартамент США на X.

"Эль Менчо" - что о нем известно

Немесио Осегере Сервантесу было 59 лет, его связи с организованной преступностью насчитывали как минимум три десятилетия. В 1994 году он был осужден за торговлю героином в США и приговорен к трем годам тюремного заключения. Вернувшись в Мексику, он быстро поднялся по карьерной лестнице в мексиканском наркоторговом мире.

Примерно в 2009 году он основал картель "Халиско Новое поколение", который стал самой быстрорастущей преступной организацией Мексики, занимавшейся контрабандой кокаина, метамфетамина, фентанила и мигрантов в Соединенные Штаты, а также внедрявшей новые методы насилия, такие как использование дронов и самодельных взрывных устройств.

По данным Управления по борьбе с наркотиками США, картель Халиско присутствует как минимум в 21 из 32 штатов Мексики и действует почти во всех штатах США. Но это также глобальная организация, и потеря её лидера может ощущаться далеко за пределами Мексики.

Осегера Сервантес был убит во время попытки его захвата, когда его последователи пытались оказать сопротивление мексиканским войскам. Федеральные силы убили четырех членов преступной группировки и ранили еще троих, включая ее лидера, который скончался позже во время транспортировки по воздуху в Мехико.

Неясно, кто станет преемником Осегеры Сервантеса, или сможет ли вообще кто-либо занять его место.

При этом аналитики отмечают, что в ответ на убийство Сервантеса картель может перейти к неизбирательному насилию. Они могут решить "начать наркотеррористические атаки... и создать сценарий, подобный тому, что пережила Колумбия в 1990-х годах", – полномасштабное нападение на правительство с помощью "взрывов автомобилей, убийств и атак на самолеты".

Трамп угрожал Мексике из-за наркокартелей

После операции в Венесуэле Трамп высказался с угрозами в адрес Мексики и ее президента Клаудии Штейнбаум. По его словам, Мексикой якобы "управляют картели".

Трамп добавил, что "нам надо что-то делать", ведь США якобы "потеряли 300 тысяч человек" от наркотиков, которые поступают с мексиканской территории.

