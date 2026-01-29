Мэра Вознесенска задержали в результате смертельного ДТП: что известно

Авария произошла в Кировоградской области.

Мэр города Вознесенск Николаевской области Евгений Величко стал участником смертельного ДТП.

Об этом пишет издание "МікВісті". Отмечается, что авария произошла 28 января в Кировоградской области. Она унесла жизнь человека.

Чиновника задержали и сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинение тяжкого телесного повреждения". В машине Величко, кроме него, никого не было. Госпитализация ему не понадобилась.

В прокуратуре Кировоградской области рассказали, что в другом автомобиле – Renault Megane – на момент аварии находились три человека. От полученных травм водитель погиб на месте.

В то же время супружеская пара – мужчина и женщина – находятся в больнице. Деблокировать пострадавших из автомобиля пришлось спасателям ГСЧС с помощью специальных инструментов.

Горсовет Вознесенска обнародовал заявление, в котором сообщил, что Величко находился в служебной командировке.

"Евгений Величко стал участником трагического дорожно-транспортного происшествия на территории Головановского района Кировоградской области. По предварительной информации, инцидент произошел в результате неблагоприятных погодных условий. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются уполномоченными органами", – говорится в сообщении.

ДТП в Украине: другие новости

Суд вынес приговор по делу о ДТП, в котором погибла известная украинская блогерша Анна Жук. Муж погибшей женщины, который в тот день находился за рулем, получил условный срок.

Несколько дней назад во Львовской области в результате ДТП погиб народный депутат Орест Саламаха. Журналист Виталий Глагола сообщил, что нардеп от "Слуги народа" попал в аварию в районе населенного пункта Сокольники. Он скончался в больнице.

