Суд поставил точку в деле о гибели блогерши Анны Жук - приговор вынесли ее мужу

Владимир получил условный срок.

Через год после жуткой аварии, в которой погибла известная украинская блогерша Анна Жук, суд вынес приговор ее мужу, который в тот день находился за рулем.

В Едином государственном реестре судебных решений не указывается имя подсудимого, однако Фокус пишет, что речь идет о муже блогерши, 26-летнем Владимире Билевцове. Мужчину судили по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть).

Согласно решению суда, 24 января 2025 года примерно в 08:40 обвиняемый "проявил крайнюю невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям и грубо нарушил требования Правил дорожного движения". Lexus, которым он управлял, выехал за пределы проезжей части и наехал на неподвижный Renault Premium:

"Своими действиями водитель нарушил требования п. 10.1 Правил дорожного движения Украины, согласно которым перед началом движения, перестроением и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения".

Мужчина полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Во время заседания он объяснил, что в то утро вместе с женой и ее сыном ехал из Харькова в Киев со скоростью 100-120 км/ч. Перед городом Лубны, возможно из-за погодных условий, он, двигаясь по трассе на участке дороги, который имеет закругление влево, выехал на сплошную линию и задел грузовой автомобиль, который стоял на обочине.

Его жена скончалась на месте, а ребенка доставили в больницу. Когда он подбежал к грузовику, то увидел жену другого водителя, которая сказала, что ее муж под кабиной. По словам подсудимого, он пытался поднять кабину грузовика. Он добровольно возместил потерпевшим моральный и материальный ущерб.

Мужчина просил не лишать его свободы и не применять дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами, поскольку он работает трактористом и на его иждивении находится малолетний сын. Суд назначил ему пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также его лишили права управления транспортными средствами.

На днях Владимир Билевцов опубликовал в своем Instagram-аккаунте обращение, в котором поблагодарил людей, которые поддерживали его все это время, но упомянул и тех, кто писал негативные комментарии:

"Будьте добрее - не прошу ко мне, а в принципе. Не измеряйте мое горе на себе, потому что никто из вас не знает, как мне, и лучше никому из вас этого не проходить.

Сообщение заканчивается его словами любви к погибшей жене. "Мир без тебя пуст, все так же люблю", - написал он.

Напомним, украинская блогерша Анна Жук, известная под псевдонимом Anet, погибла 24 января 2025 года в результате серьезной автомобильной аварии на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Полтавской области. 39-летняя женщина была популярной инфлюенсеркой с большой аудиторией в Instagram. У нее осталось трое детей.

