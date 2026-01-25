На Львовщине насмерть разбился действующий нардеп от 'Слуги народа'

Авария произошла на оживленном участке дороги, говорят в партии.

На Львовщине в результате дорожно-транспортного происшествия погиб действующий народный депутат от фракции "Слуга народа" Орест Саламаха. Об этом сообщил руководитель фракции Давид Арахамия.

"В результате ДТП погиб наш коллега, отец троих детей Орест Саламаха. Трагическое событие произошло сегодня, в темное время суток, на оживленном участке дороги возле Львова. Врачи до последнего боролись за жизнь Ореста. Искренние соболезнования семье. Разделяем боль и печаль от этой преждевременной утраты", - написал он.

Журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале уточнил, что ДТП произошло на автодороге Львов-Пустомыты-Меденичи, в селе Сокольники. По данным журналиста, Саламаха находился за рулем квадроцикла, когда столкнулся с маршруткой. Депутат скончался в больнице.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в своем Фейсбуке утверждает, что Саламаха выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с автобусом.

Эту информацию также подтвердили в Государственном бюро расследований.

"По предварительным данным, около 18:15 квадроцикл под управлением депутата выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством. Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Орест Саламаха: что нужно знать

Родился 25 марта 1991 года во Львове. До начала политической карьеры работал в бизнесе, в частности занимал должность заместителя директора по строительству в ООО "Буд Инвест Ком".

В 2019 году Орест Саламаха был избран народным депутатом по мажоритарному избирательному округу № 121, который охватывает Дрогобыччину и прилегающие районы Львовской области. С тех пор он был членом депутатской фракции "Слуга Народа".

В Верховной Раде работал в Комитете по вопросам бюджета, где возглавлял подкомитет по вопросам местных бюджетов и бюджетной поддержки регионального развития. Кроме того, с 2020 года входил в состав совета Львовской областной организации партии "Слуга народа".

