В Болгарии автобус въехал в группу украинцев, есть погибшие, много раненых, - СМИ

В автобусе находились 37 пассажиров и два водителя, все - граждане Украины.

Вблизи болгарско-турецкой границы погибли двое граждан Украины и еще 16 пострадали после того, как их автобус внезапно начал скатываться назад и въехал в группу людей, стоявших позади него.

Об этом сообщает Novinite. Авария произошла на дороге недалеко от контрольно-пропускного пункта, ведущего в Турцию. По предварительной информации, в автобусе находились 37 пассажиров и два водителя, все граждане Украины. Он остановился после того, как у него закончилось топливо. Как только пассажиры вышли и собрались позади автобуса, он неожиданно начал двигаться задним ходом.

Автобус сбил группу людей и оказался в придорожной канаве. В результате столкновения двое пассажиров погибли, еще 16 человек получили травмы, некоторые из которых – тяжелые. Бригады скорой помощи доставили шестерых раненых в больницы Бургаса, а еще десятерых – в центр неотложной помощи в Малко-Тирново. Остальных пассажиров временно разместили в дневном центре в приграничном городе, где им оказали медицинскую помощь и предоставили предметы первой необходимости.

Водителя автобуса задержали сотрудники Регионального отдела полиции Малко-Тирново, расследование обстоятельств продолжается.

Инциденты с украинцами за рубежом

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе на трассе в Словакии полностью сгорел автобус, который перевозил жителей Закарпатья в Украину. К счастью, более 30 пассажиров спаслись.

Пассажиры, ехавшие в рейсовом автобусе "POPOVICH BUS", рассказали, что инцидент произошел около 02:00 на трассе E50 между Кошице и Михаловце в Словакии. Автобус ехал из Праги в Тячев, но внезапно начал гореть прямо во время движения. Внутри находились закарпатцы, которые возвращались домой.

Автобус сгорел полностью – вместе с чемоданами, вещами и документами. К счастью, обошлось без пострадавших.

