БЭБ накрыло сеть по изготовлению поддельных паспортов для миграции в ЕС и Канаду

Помимо паспортов, фигуранты наладили производство целого ряда других поддельных документов.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры раскрыли и пресекли деятельность масштабной трансграничной группировки, специализировавшейся на изготовлении поддельных документов.

По данным следствия, участники группы изготавливали поддельные паспорта граждан Украины для иностранцев. Поддельные документы для иностранцев использовались для незаконной миграции в страны Евросоюза и Канаду. Об этом заявил директор БЭБ Александр Цивинский в своем Telegram-канале.

Помимо паспортов, фигуранты наладили производство других поддельных документов, среди которых дипломы высших учебных заведений, водительские удостоверения, свидетельства о рождении и браке, документы на недвижимость и земельные участки.

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В БЭБ отмечают, что подпольное производство действовало как масштабный криминальный бизнес с международной географией и многомиллионными теневыми оборотами.

В рамках спецоперации детективы БЭБ совместно с сотрудниками СБУ и под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры провели около 30 обысков в Киеве, Киевской области и западных регионах Украины.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли оборудование для изготовления поддельных документов, металлические клише, бланковые заготовки паспортов, поддельные печати и штампы государственных учреждений, черновую бухгалтерию, наличные деньги в иностранной валюте, а также транспортные средства и оружие.

Правоохранители продолжают неотложные следственные и процессуальные действия по установлению других участников схемы, международных связей группировки и источников финансирования незаконной деятельности.

Другие новости о БЭБ

Ранее сообщалось, что тактику борьбы с нелегальным игорным бизнесом в Украине изменят. Тогда в БЭБ раскрыли детали о том, как это будет. Там отмечали, что практика показала, что изъятие техники имеет временный эффект и организаторы нелегального бизнеса быстро возобновляют деятельность в тех же местах.

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