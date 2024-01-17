По меньшей мере еще трое участников группы, в том числе и ее организатор, находятся за пределами Украины.

Государственное бюро расследований задержало топ-менеджмент концерна, который по сей день продолжал обеспечивать российский военно-промышленный комплекс системами заграждения.

Как отмечается в сообщении на сайте ГБР, за последние полгода Бюро совместно со Службой безопасности Украины разоблачило и прекратило деятельность уже второго концерна, который продолжал обеспечивать российский ВПК даже после вторжения.

Так, было установлено, что группа компаний из Житомирской области снабжала предприятиям оборонно-промышленного комплекса России системами заграждения, которые используются в агрессивной войне против Украины.

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"До начала войны концерн принадлежал предпринимателю, который за несколько дней до начала войны уехал из Украины, а после вторжения переоформил собственность на подконтрольных лиц, которые продолжали работать с РФ", - рассказали в ГБР.

"Новые собственники" концерна наладили поставки через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд третьей стороны.

"Только в течение 2022 года фигуранты поставили в Россию несколько партий соответствующей продукции на более чем 1,5 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Работники ГБР совместно с СБУ в конце декабря 2023 года провели обыски в помещениях концерна и местах проживания его топ-менеджеров, следователи ГБР изъяли вещи и документы, свидетельствующие об осуществлении операционной деятельности предприятий концерна на территории Украины и России.

Сейчас задержаны два топ-менеджера концерна, которым было объявлено о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на помощь государству-агрессору, совершенных организованной группой по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины.

"По меньшей мере еще трое участников группы, в том числе ее организатор, находятся за пределами Украины. Указанным лицам будет сообщено о подозрении заочно", - отметили в Бюро.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Решается вопрос об аресте имущества предприятий и передаче их в Агентство по розыску и менеджменту активов.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее подозрение получили нефтетрейдеры из Херсона, которые во время оккупации города были "под крышей" Федеральной службы безопасности России и заправляли российские танки.

"Под крышей" российской спецслужбы предприниматели наладили оптовые поставки дизтоплива и бензина из временно захваченного Крыма для нужд захватчиков.

После переправки горючего с украинского полуострова в Херсон нефтетрейдеры заправляли военную технику оккупантов, в том числе российские танки и бронемашины, воевавшие на южном фронте.

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