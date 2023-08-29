Продолжаются экспертизы, которые должны выяснить причины аварии.

Специалисты начали расшифровку черных ящиков самолетов L-39, во время столкновения которых на Житомирщине погибли трое пилотов. Кроме того, в воздушных силах проведут внутреннее расследование, чтобы выяснить причины аварии учебно-боевых самолетов, сообщила пресс-секретарь Госбюро расследований Татьяна Сапьян.

"На этот час уже началась расшифровка черных ящиков - это бортовые самописцы... Кроме аудиозаписей..., особое внимание будет уделено работе части механизмов самолетов, то есть технические характеристики...", - пояснила она.

По данным ГБР, сейчас уже началось восемь экспертиз, которые должны выяснить, что самолеты либо были неисправны, либо это была ошибка пилотов, либо это было нарушение при организации осуществления полетов.

Видео дня

Кроме того, по словам Сапьян, вскоре должны начаться и судебно-медицинские экспертизы.

"Досудебное расследование продолжается ... сейчас уже опрошено около 30 свидетелей. Это как и гражданские граждане, так и непосредственно те, кто был вовлечен в эти процессы (полетов - УНИАН) или в тот день находился на рабочем месте", - сказала она.

Представительница ГБР добавил, что сейчас о сроках расследования говорить рано, потому что это будет "кропотливая и длительная работа".

Авиакатастрофа на Житомирщине

Как сообщал УНИАН, 25 августа в небе над Житомирщиной во время выполнения боевого задания столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате трагедии погибли трое пилотов.

Впоследствии в воздушных силах обнародовали имена погибших пилотов. Все они были боевыми пилотами 40-й бригады и участвовали в воздушных операциях на Восточном и Запорожском направлениях.

В частности, речь идет о капитане Андрее Пильщиках с позывным" Джус", майоре Вячеславе Минке и майоре Сергее Проказине.

29 августа стало известно, что погибшим в авиакатастрофе летчикам присвоили воинские звания.

В этот же день в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве состоялась церемония прощания с "Джусом".

Вас также могут заинтересовать новости: