"К Кобзону" присоединились четыре десятка захватчиков.

Силы обороны юга Украины удачно отработали по живой силе и технике российских оккупантов. Как сообщают военные, в зоне ответственности командования уничтожены четыре десятка оккупантов, пять орудий, самоходная артиллерийская установка, 8 единиц авто-бронетехники, 9 лодок и ударный дрон.

"Во время ночной ракетной атаки в нашей зоне ответственности подразделениями противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета Х-101/Х-55/Х-555", - подчеркнули в пресс-службе командования.

Кроме того, стерт с лица земли склад горюче-смазочных материалов врага и три полевых пункта боепоставки.

Также украинские защитники обнародовали видео, на котором зафиксировано уничтожение командного пункта противника.

"Оккупанты получили "пламенный привет" от реактивщиков Сил обороны юга Украины. Зажигательный удался день!",- говорят защитники.

В то же время отмечается, что резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

Корабельная группировка врага развернута в количестве 12 единиц: 11 - в Черном и один корабль в Азовском морях. Ракетоносители сейчас заведены в пункты базирования.

Война в Украине: новости

Украинская авиация 26 августа нанесла два удара по пунктам управления, 10 - по районам сосредоточения личного состава и два - по зенитно-ракетным комплексам врага. Удалось попасть в два зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава и четыре артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Напомним, в течение суток оккупанты пытались наступать на трех направлениях, и наносили удары по десяткам населенных пунктов Украины.

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