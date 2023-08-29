Следовательно, двое погибших воинов получили звание подполковника, а еще один - звание майора.

Пилотам, которые трагически погибли в небе над Житомирской областью 25 августа, присвоили воинские звания.

Об этом заявил командующий Воздушных сил Николай Олещук. По его словам, все три пилота также представлены к государственным наградам.

"Военных пилотов, которые трагически погибли во время выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа 2023 года, представил к государственным наградам. Также издал приказ о присвоении воинских званий", - отметил Олещук.

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Следовательно, майорам Вячеславу Минке и Сергею Проказину посмертно присвоено воинское звание "подполковник", капитану Андрею Пильщикову – звание "майор".

Авиакатастрофа на Житомирщине

Как сообщал УНИАН, 25 августа в небе над Житомирской областью столкнулись два самолета L-39, в результате чего погибли трое украинских пилотов.

Позже стали известны имена погибших, все они были опытными пилотами. Майор Вячеслав Минка имел более 200 часов налета еще до полномасштабной войны, майор Сергей Проказин посвятил авиации 24 года жизни, а капитан Андрей Пильщиков с позывным "JUICE" был известен выполнением сверхтяжелых боевых задач.

Дело расследует ГБР. По словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, установлен факт столкновения двух самолетов L-39 во время выполнения боевого задания. Один самолет пилотировал один пилот - майор Минка, другой - майор [Проказин] вместе с Джусом. По словам Игната, военно-воздушные силы вносят свой вклад в расследование следственных органов.

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