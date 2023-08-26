Среди погибших пилот с позывным"Джус".

В Житомирской области вчера вечером произошло столкновение двух самолетов, в результате чего погибли три пилота.

Как сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в ВСУ, в Житомирском районе столкнулись учебные самолеты Л-39, трое пилотов погибли.

В пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ отметили, что официальный комментарий будет позже, учитывая определенные обстоятельства и начатое следствие, которое ведет ГБР.

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Стало известно, что среди погибших есть пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Его смерть подтвердил его друг Павел Поцелуев. "Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птичку и буквально жил небом", - написал он в соцсети.

Авиакатастрофы с военными самолетами в Украине

В Украине время от времени происходят авиакатастрофы с военными самолетами. Так, в сентябре 2020 года в районе Чугуева Харьковской области упал военный самолет Ан-26, на борту которого находились военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба. В результате аварии погибли 25 человек.

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