Отмечается, что попрощаться с Андреем Пильщиковым пришли десятки людей.

Церемония прощания с известным украинским пилотом Андреем Пильщиковым с позывным "Джус" проходит в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ. Провести "аса" в последний путь пришли родные, друзья и коллеги.

Корреспондент УНИАН сообщил, что церемонию прощания посетил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Также присутствует мама "Джуса" и его девушка Мелания Подоляк.

Стоит отметить, что "Джус" летал на МиГ-29. Он участвовал в воздушной обороне Киева и других территорий. По состоянию на 7 мая 2022 года он налетал 500 часов в боевых вылетах. Пильщиков мечтал увидеть в украинском небе пресловутые истребители F-16.

Гибель украинских пилотов в Житомирской области - главные новости

25 августа в Житомирской областью произошла авиакатастрофа с двумя самолетами L-39. В результате погибли трое опытных украинских пилотов - Майор Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин и капитан Андрей Пильщиков с позывным "JUICE". Дело расследует ГБР.

29 августа командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что погибшим пилотам присвоили воинские звания.

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