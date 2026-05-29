Спутниковые снимки подтвердили уничтожение базы ФСБ на Арабатской стрелке

В сети появились новые спутниковые снимки, подтверждающие полное уничтожение базы Федеральной службы безопасности РФ в Генической Горке на Арабатской косе.

Изображения обнародовало OSINT-сообщество Dnipro Osint. На кадрах видно как минимум восемь зданий, которые были полностью разрушены в результате ударов.

Массированная атака украинских беспилотников по этому объекту состоялась 17 мая. Тогда сообщалось о поражении штаба и техники противника, а также о масштабном пожаре на территории базы.

Удары подтверждались как спутниковыми данными NASA FIRMS, так и сообщениями местных жителей. Украинская сторона также информировала об участии в операции подразделений СБУ.

Согласно обнародованным материалам, объект фактически прекратил существование как функциональная база.

Атаки на базы ФСБ РФ в оккупированном Крыму

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили штаб российской ФСБ и уничтожили ЗРК "Панцирь-С1" на временно оккупированной территории Украины.

5 мая во временно оккупированном Армянске в Крыму украинские беспилотники нанесли удар по зданию пограничной службы ФСБ РФ. В результате атаки произошел пожар, в городе был поврежден девятиэтажный дом.

