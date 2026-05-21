От Волыни до Черниговской области: Силы обороны проводят беспрецедентные дейстивия по безопасности на севере

Мероприятия предусматривают масштабные упреждающие действия на территории Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областей.

Служба безопасности Украины и другие подразделения Сил обороны проводят комплекс усиленных мер безопасности в северных областях нашего государства.

Как сообщает пресс-центр СБУ, указанные меры являются беспрецедентными по количеству задействованных сил и средств на территориях, граничащих с Россией и Беларусью, и будут действенным сдерживающим фактором для любых агрессивных действий или операций врага и его союзника.

Отмечается, что соответствующую работу координирует Антитеррористический центр при СБУ, а участие, кроме подразделений Службы безопасности, принимают также Национальная полиция, Вооруженные силы, Национальная гвардия и Государственная пограничная служба.

"Комплексные меры предусматривают масштабные упреждающие действия в сферах контрразведывательной и контрдиверсионной защиты на территории Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областей. В первую очередь работа соответствующих групп будет направлена на недопущение проникновения врага в приграничные районы, совершения диверсионно-террористических актов, ведения подрывной и разведывательной деятельности, других военных преступлений", – говорится в сообщении.

Среди прочего, силовики будут осуществлять усиленную проверку граждан, находящихся на территории проведения мер безопасности, проводить осмотр территории и отдельных помещений для выявления запрещенных к обороту предметов.

Угрозы на северном направлении

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы будут увеличены на Черниговско-Киевском направлении. Министерство иностранных дел подготовит меры дипломатического воздействия на Беларусь, чтобы ее не использовали для расширения войны.

По словам президента, также пересматриваются возможности нашей внешней активности. В частности, он поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического воздействия в отношении Беларуси, которая может быть использована Россией для такого расширения войны. Зеленский подчеркнул, что есть задачи и для украинских разведывательных служб.

