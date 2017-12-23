В центре Харькова иностранец напал на девушку

В центре Харькова 30-летний гражданин Азербайджана выхватил из рук девушки мобильный телефон и угрожал ножом гражданам, которые пытались его задержать.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, злоумышленник увидел у 25-летней девушки мобильный телефон, стоимость которого составляет около 30 тысяч гривен. Мужчина стал преследовать потерпевшую и, когда поблизости не было людей, выхватил телефон и начал убегать.

Двое прохожих задержали злоумышленника, но тот вытащил нож и начал им размахивать. Прохожие вызвали полицию.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.