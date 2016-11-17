Во Львове в результате падения строительного крана погиб рабочий (видео)

11:30, 17 ноября 2016
Происшествия
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Пострадавший машинист крана был доставлен в тяжелом состоянии в больницу, где он скончался от полученных травм.

portal.lviv.ua

Во Львове в результате падения строительного крана погиб машинист-крановщик.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, трагедия произошла 16 ноября на территории новостройки на улице Стрыйской.

61-летний машинист крана, который во время падения находился в кабине, был доставлен в тяжелом состоянии в больницу, где он скончался от полученных травм.

Правоохранители начали доследственную проверку.

Читайте такжеВ Одессе строительный кран упал на автомобиль и ресторан (фото)

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Одессе строительный кран упал на автомобиль и ресторан. Упавшая конструкция повредила крышу ресторана, арку, припаркованный автомобиль, а также троллейбусную контактную сеть. 

По данным полиции, никто не пострадал.

Отмечается, что это не первый подобный случай: в ноябре прошлого года в Аркадии во время падения крана пострадали двое рабочих.

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