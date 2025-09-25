Ранее сообщалось, что Рощину удерживали на оккупированных территориях и в Таганроге, место ее смерти оставалось неизвестным.

Журналистка Виктория Рощина погибла в СИЗО Кизела Пермского края РФ. Об этом пишет "Слідство.Інфо", ссылаясь на собственное расследование.

Ранее сообщалось, что журналистка Рощина погибла в российском плену 19 сентября 2024 года. Ее удерживали на оккупированных территориях и в Таганроге, но место смерти было неизвестно.

Журналисты "Слідство.Інфо" выяснили, что за 8 дней до гибели Рощину перевезли в следственный изолятор №3 города Кизел Пермского края. Именно в этом месте несвободы журналистка умерла - из закрытых российских баз журналисты узнали, что свидетельство о ее смерти было выдано в Перми Ленинским отделом управления записи актов гражданского состояния. Дата смерти, зафиксированная в этом документе - 19 сентября 2024 года.

То, что Виктория умерла именно 19 сентября, "Слідству.Інфо" подтвердили и в Офисе генерального прокурора.

"В этом месте она находилась менее двух недель, и именно там произошла ее смерть. Именно в СИЗО в городе Кизел. Тело Виктории передали в Украину в таком состоянии, которое не предоставило возможности провести полноценное судебно-медицинское исследование, по результатам которого мы бы получили информацию о причине смерти Виктории", - отметил представитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Тарас Семкив.

"Слідство.Інфо" пообщалось с освобожденным из плена военным, который видел Рощину в Кизеле и ехал с ней туда одним поездом. По его словам, впервые пересекся с Рощиной в таганрогском СИЗО №2, затем - при этапировании в Кизел.

Как рассказал военный, дорога длилась три дня: с 9 по 11 сентября, в поезде Виктория выглядела осунувшейся и по сравнению с тем, когда видел ее раньше, еще более похудевшей. Однако ходить могла самостоятельно.

Военный также говорит, что Рощина знала, что ее должны поменять во время ближайшего обмена пленными.

Также журналистам удалось получить список работников СИЗО №3 города Кизел и верифицировать руководство и охранников, которые могли пытать Рощину.

Смерть Виктории Рощиной - что известно

Как сообщал УНИАН, в августе этого года начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов сообщил, что руководителю СИЗО № 2 г. Таганрог Ростовской области Александру Штуде, который организовал пытки журналистки Виктории Рощиной, заочно сообщено о подозрении.

27-летняя Рощина попала в российский плен в августе 2023 года. Тогда она поехала делать репортажи с оккупированных Россией территорий.

В октябре 2024 года ее отец получил от россиян письмо, что Виктория умерла в плену.

В конце февраля текущего года тело Рощиной было возвращено в Украину. На теле были обнаружены признаки пыток. Личность была идентифицирована с помощью ДНК-экспертизы.

Более поздняя экспертиза выявила новые травмы на теле девушки - Рощина имела травму шеи, переломы костей, кровоизлияния в мягкие ткани височной области, правого плеча и голеней, ссадину левой стопы. Предыдущая экспертиза указывала на кровоизлияния на различных частях тела и сломанное ребро.

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) призвала к международному расследованию смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену в сентябре 2024 года.

