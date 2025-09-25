Похоже они смирились с тем, что не могут понять откуда она взялась и заявили, что "природа создавала вещи и постраннее".

В Балтийском море дайверы обнаружили нечто странное - массивное, симметричное сооружение с высеченными на поверхности ступеньками.

Как пишет Dailygalaxy, этот массивный объект, известный как Аномалия Балтийского моря, был обнаружен в 2011 году шведскими охотниками за сокровищами, а затем привлек всеобщее внимание, когда о нем рассказали на канале Discovery.

Первоначальное изображение, полученное с помощью гидролокатора, было опубликовано дайверской группой Ocean X, и с тех пор аномалия стала объектом научного интереса.

Издание отметило, что все началось с того, что Питер Линдберг и Денис Асберг, руководители команды Ocean X, завершали 9-дневную экспедицию в Ботническом заливе, когда решили в последний раз просканировать морское дно. То, что они обнаружили, их удивило: идеально круглый объект на глубине около 90 м.

Сооружение было диаметром около 60 мм и имело приподнятую куполообразную форму с ступенчатыми элементами, спускающимися к тому, что, вероятно, было центральным отверстием. В 200 м от него сонар обнаружил еще один необъяснимый объект.

"Мы были очень удивлены и озадачены. Это не затонувший корабль", - вспоминает Асберг.

Их первым предположением было, что это скальное образование. Но после того, как команда показала данные геологам и морским биологам, ответ был однозначным: никто раньше не видел ничего подобного.

Ситуация стала еще более странной, когда Ocean X вернулся на место и начал нырять вокруг аномалии. По словам дайвера Стефана Хогерборна, вблизи аномалии вышли из строя электроприборы и даже спутниковые телефоны.

"Все электрооборудование, включая спутниковый телефон, перестало работать, когда мы находились над объектом. А когда мы отошли примерно на 200 метров, телефон снова включился", - рассказал он.

В последующие годы после открытия исследователи пытались выяснить происхождение аномалии. Команда Ocean X извлекла из этого места физические образцы, которые были проанализированы морским геологом из Стокгольмского университета Фолькером Брюхертом.

Его выводы были ничем не примечательны: большая часть материала состояла из гранита, гнейса и песчаника — распространенных пород, вероятно, образовавшихся под воздействием ледниковой активности во время последнего ледникового периода.

Брюхерт даже заметил особенно большой образец, напоминающий вулканическую породу и он предположил, что эта аномалия могла быть создана подводным вулканом или ледниковыми движениями более 140 тыс. лет назад.

Но геолог из Техасского университета Стив Вайнер провел собственные испытания и пришел к выводу, что материал состоит из "металлов, которые природа не может воспроизвести сама". Это утверждение получило широкую огласку, но так и осталось научно недоказанным.

При этом, ряд экспертов, включая морского археолога Йорана Экберга, склоняются к мысли, что это, вероятно, просто морена - груда камней и осадков, оставленная ледником. И хотя ее симметрия, безусловно, странная, как выразился Экберг, "природа создавала вещи и постраннее".

"Независимо от своего происхождения, аномалия Балтийского моря остается одним из самых интригующих подводных открытий последних десятилетий", - констатировало издание.

