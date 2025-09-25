По словам специалистов, комнатные растения являются эффективным способом контролировать влажность в вашем доме.

Плесень и конденсат являются постоянными проблемами во многих домах, особенно с наступлением холодных и влажных месяцев. Чрезмерная влажность может нанести вред имуществу и представлять угрозу для здоровья. Поэтому эксперты Gardening Express рассказали о лучших комнатных растениях для борьбы с плесенью.

"Использование растений для борьбы с плесенью - это практичный и естественный способ контролировать влажность в вашем доме. Эффективность растения в снижении влажности зависит от его способности поглощать росу, туман и другую влагу через листья", - отметили специалисты.

Английский плющ

Это идеальное растение для небольших или влажных комнат, особенно ванной, где воздух застаивается. Плющ известен своей способностью удалять споры плесени из воздуха, хорошо растет при ярком непрямом освещении и нуждается в регулярном поливе. Эксперты советуют поливать растение обильно и давать почве немного просохнуть между поливами.

"Хотя английский плющ предпочитает умеренную влажность, он приспосабливается к нормальному уровню влажности в помещении. Чтобы повысить влажность без риска загнивания корней, поставьте его на поддон с мокрыми камешками - только убедитесь, что он не стоит в стоячей воде. Также его лучше держать в подвесном горшке или на высокой полке, не только для улучшения циркуляции воздуха, но и для того, чтобы удержать его вне досягаемости домашних животных, поскольку листья являются токсичными", - рекомендуют в материале.

Лилия мира

Это не просто элегантное растение с белыми цветами, лилия мира прекрасно чувствует себя в условиях высокой влажности, поэтому идеально подходит для таких помещений.

Как говорят в Gardening Express, лилии мира "любят тень и хорошо растут в условиях высокой влажности, поэтому являются идеальным выбором для помещений, склонных к появлению плесени".

"Лилии мира поглощают избыток влаги через листья и хорошо переносят условия низкой освещенности - некоторые даже могут расти под искусственным освещением. Кроме способности поглощать влагу, лилии мира также помогают очищать воздух и являются отличным вариантом для домохозяйств, где есть люди, страдающие аллергией", - добавили в издании.

Также специалисты советуют не забывать обрезать отцветшие цветы и осторожно протирать листья, чтобы растение было здоровым. В то же время как и плющ, лилии мира токсичны для домашних животных, поэтому местоположение имеет очень важное значение.

Змеевидное растение или "язык тещи"

"Язык тещи" является одним из самых стойких и приспособленных комнатных растений. Этот вид особенно эффективен в борьбе с конденсатом и избытком влаги благодаря своим толстым, вертикальным листьям. Также он неприхотлив в уходе и требует полива только раз в одну-две недели.

По словам экспертов, змеиные растения хорошо растут в светлых, теплых условиях, но могут приспособиться к различным средам. Согласно исследованиям NASA, эти растения могут фильтровать распространенные бытовые токсины, что делает их сильным универсальным средством для улучшения самочувствия в помещении.

"Преимущество этого природного решения заключается в том, что вы заметите улучшения, а также сможете наслаждаться красотой растений", - подчеркнули в Gardening Express.

Другие советы экспертов

