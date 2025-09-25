Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, а евро - 48,40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 25 сентября, остался на прежнем уровне - 41,65 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня, в свою очередь, подешевел на 20 копеек и составляет 49,00 гривень за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,40 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,39 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,30 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,90 грн/евро, а курс продажи - 48,74 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 25 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,41 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 3 копейки.

По отношению к евро гривна усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,66 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отмечала, что официальный курс гривни в последнее время практически не меняется. По ее словам, Нацбанк увеличил объемы продажи валюты, чтобы уменьшить давление на курс, а также ослабил валютные ограничения для транспортных перевозчиков. Это должно сделать растаможку и доставку товаров более предсказуемыми.

