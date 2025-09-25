Она не назвала его имени.

Украинская актриса театра и кино Елена Галл-Савальская рассказала о коллеге, который во время оккупации Херсона пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

В интервью OBOZ.UA ведущая актриса Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. Николая Кулиша вспомнила, что во времена оккупации россияне приглашали на свои "праздники" артистов, которые не смогли уехать из захваченного города. Один из ее товарищей согласился принять участие в Дне защиты детей:

"Позвонила: "Ты что, с дуба упал?". А он: "Да я там всего лишь Карлсон". Я не выдержала: "Ты заслуженный артист Украины, ты осознаешь, что делаешь?" А он: "Мои дети тоже хотят поесть клубники - хоть какую-то копейку заработаю". Но это неправда! Нам платили зарплату на протяжении всей оккупации. Не было никакой необходимости брать от них деньги или, упаси боже, российскую пенсию. Я ему говорю: "Наших детей там не будет! Это все постановка по одному и тому же сценарию. Это не наши, а завезенные люди".

В то же время Елена призналась, что раньше этот актер говорил своему сыну, что тот - русский. Актриса тогда не видела в этом ничего опасного.

Видео дня

"Я и сама родилась в России, мой отец русский, но для меня это никогда не имело особого значения. Выросла и всю жизнь живу в Украине", - пояснила она.

Напомним, ранее украинский театральный режиссер Анатолий Левченко в интервью УНИАН поделился воспоминаниями об оккупации Мариуполя и пребывании в российской неволе из-за доносов.

Вас также могут заинтересовать новости: