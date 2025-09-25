Цены на нефть 'отскочили' от полуторамесячного максимума: что происходит на рынке

Аналитики отмечают, что цены на нефть достигли потолка, и ожидают удешевления "черного золота" при условии отсутствия новых "шоков".

Цены на нефть утром 25 сентября пошли вниз, отскочив от семинедельного максимума. Инвесторы вывели деньги с рынка в ожидании снижения спроса зимой и возобновления экспорта сырья из Курдистана в Ирак, сообщает Reuters.

По данным портала Иnvesting, по состоянию на 10:28 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent снизилась на 32 цента, до 68,99 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI также подешевела на 36 центов, до 64,63 доллара за баррель.

Оба нефтяных эталона выросли по итогам предыдущего дня до самых высоких уровней с 1 августа. Этому способствовало неожиданное падение недельных запасов нефти в США и опасения, что атаки Украины на российскую энергетическую инфраструктуру могут нарушить поставки сырья на мировой рынок. Впрочем аналитики пока не видят оснований для более существенного роста котировок "черного золота" и ожидают его удешевления из-за "лишних" баррелей на рынке.

"Похоже, что нефть достигла потолка на фоне снижения спроса и роста поставок ОПЕК+ в четвертом квартале. Недавний рост был больше обусловлен настроениями, чем фундаментальными факторами, поэтому, если не возникнет нового "шока", Brent, скорее всего, консолидируется с небольшим уклоном к снижению", - сказала старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Снижению цен также поспособствовало возобновление экспорта нефти из Иракского Курдистана, которое ожидается на этой неделе.

Цены на нефть и украинские удары по российским НПЗ

Рынок ожидает возобновления экспорта нефти из Курдистана в Ирак. По словам министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна, объем поставок на начальном этапе составит 230 тысяч баррелей в сутки и может вырасти до 400-500 тысяч баррелей в сутки, "благодаря инвестициям и месторождениям, на которых растет добыча".

Цены на нефть утром 24 сентября росли на фоне обсуждения ограничения экспорта дизеля из РФ после результативных ударов украинских беспилотников по тамошним нефтеперерабатывающим заводам.

Украина продолжает систематически и результативно атаковать российскую энергетическую инфраструктуру страны-агрессора. В частности, в ночь на 24 сентября Силы обороны нанесли удар по территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане. В результате удара на предприятии возник пожар.

В ночь на 20 сентября Силы беспилотных систем ВСУ поразили два важных нефтеперерабатывающих завода в России - Саратовский и Новокуйбышевский. В результате ударов на предприятиях зафиксированы взрывы и пожары.

18 сентября украинские дроны в очередной раз атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, поставив его работу на паузу.

