Алисса объяснила причину своего решения.

Известная американская актриса и звезда культового сериала "Все женщины - ведьмы" Алисса Милано рассказала, на какие изменения решилась в жизни.

В своем Instagram 52-летняя женщина отметила, что решила удалить грудные импланты. Актриса подчеркнула, что захотела вернуть себе настоящее ощущение женственности и избавиться от навязанных стереотипов общества.

"Я отпускаю все эти ложные нарративы - те части себя, которые на самом деле никогда не были мной. Я отпускаю тело, которое сексуализировали, которое подверглось пренебрежению, в которое я верила как в необходимость, чтобы быть привлекательной, любимой, успешной, счастливой. И, делая это, я надеюсь освободить и свою дочь Беллу от необходимости когда-нибудь испытывать те же болезненные требования", - отметила Милано и показала фото из больницы.

Звезда также добавила, что у каждого человека есть свое восприятие красоты. Однако, по словам Алиссы, она чувствует сейчас счастье и женственность, независимо от своей внешности.

"То, что для меня является ложным нарративом, может быть вполне правильным для кого-то другого, и я очень рада, что мы все можем находить свою женственность и спокойствие на собственных условиях. Я женственна, я привлекательна и я успешна. И ни одно из этого не зависит от имплантов. Когда я проснусь, а их уже не будет - я все равно останусь такой. Осознание этого приносит столько радости и свободу от того, что никогда не было мной", - написала актриса, но не отметила, сколько времени ходила с имплантами.

