Под атакой оказался объект критической инфраструктуры.

Российская армия сегодня утром нанесла удар 14 беспилотниками по объекту критической инфраструктуры в Нежине Черниговской области. Об этом сообщил мэр города Александр Кодола.

По его словам, попадания были зафиксированы на окраине Нежина. В результате атаки возник пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кодола добавил, что в результате удара в части города отсутствуют электроснабжение и вода.

"Без электроснабжения остаются около 30 тысяч абонентов Нежинской общины", - уточнил он.

Мэр отметил, что ликвидация последствий атаки и восстановление стабильного электроснабжения начнется, как только позволит ситуация с безопасностью.

В нежинском водоканале проинформировали, что из-за отсутствия электроснабжения, водоснабжение будет обеспечиваться генераторами по следующему графику: с 09:00 до 11:00 и с 18:00 до 20:00. Жителей попросили сделать запасы воды.

РФ цинично атаковала спасателей в Нежине

17 сентября россияне атаковали в Нежине Черниговской области подразделение ГСЧС, в результате чего один спасатель погиб, двое получили ранения. Это произошло в день их профессионального праздника.

В результате удара беспилотников погиб 45-летний чрезвычайник, 36-летний и 31-летний спасатели получили ранения.

