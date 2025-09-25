Ранее Польша была лишена права самостоятельно действовать против БпЛА.

Польша готовится внести поправки в свой закон о развертывании военных сил за рубежом, чтобы позволить своим войскам сбивать российские объекты, такие как дроны, над Украиной без предварительного одобрения НАТО или ЕС. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza, передает Euractiv.

Проект был подан министерством обороны страны в июне и должен быть рассмотрен в ускоренном порядке.

"Сначала закон позволял президенту санкционировать развертывание войск по просьбе правительства в таких случаях, как вооруженный конфликт, миротворческая деятельность, борьба с терроризмом или эвакуация. Но в 2022 году - за день до полномасштабного вторжения России - правительство PiS внесло в него поправки, которые требуют одобрения НАТО, ЕС и иностранного государства, на территории которого будут действовать польские вооруженные силы", - напомнили в издании.

В то же время комиссия по расследованию российского влияния раскритиковала это изменение и заявила, что оно лишило Польшу права самостоятельно действовать против БпЛА, которые пересекают границу из Украины или Беларуси.

Нынешняя правящая коалиция планирует отменить эти ограничения по принципу "сначала стреляй, потом спрашивай", предоставив военным больше свободы в реагировании на угрозы.

Как пишет Gazeta Wyborcza, проект поправок, представленный министерством обороны в июне, как ожидается, будет рассмотрен в ускоренном порядке.

"Польша сбила подозрительные российские беспилотники, которые вторглись в ее воздушное пространство в начале сентября. Это первый случай, когда член НАТО открыл огонь по российским объектам во время конфликта", - отметили в Euractiv.

Провокации РФ в Польше - последние новости

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сделал заявление о российских провокациях в Польше. Он заверил, что его страна будет сбивать объекты, которые нарушают ее воздушное пространство и представляют угрозу.

"Мы будем принимать решение о сбивании летательных аппаратов, когда они нарушают нашу территорию и пролетают над Польшей - здесь никаких дискуссий быть не может. Когда мы имеем дело с ситуациями, которые не являются вполне однозначными, например недавний пролет российских истребителей над платформой Petrobaltic (буровая платформа в Балтийском море - УНИАН) - но без нарушения, ведь это не наши территориальные воды, - нужно хорошо подумать, прежде чем принимать решение, которое может спровоцировать очень острую фазу конфликта", - сказал Туск.

В то же время авиационный эксперт Анатолий Храпчинский высказался о сумме, которую Польша потратила на уничтожение российских дронов. Он отметил, что на сбивание БпЛА было потрачено более 1 миллиона долларов, но это нельзя назвать расточительством.

"Мы до конца не понимаем всей ситуации, которая произошла - западный мир закрывает некоторые вещи для обнародования...", - объяснил Храпчинский.

