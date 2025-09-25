Им предначертана самая удачная осень 2025 года.

Когда зелень постепенно уступает место золотистым, багряным и янтарным тонам, мы ощущаем дыхание осени. Астрономически новый сезон начался 22 сентября 2025 года в день осеннего равноденствия, открывая романтичное и гармоничное время Весов. Этот период словно приглашает нас принимать перемены и наслаждаться их красотой. Конечно, у каждого знака будут свои испытания и победы, но именно тройке счастливчиков выпадет самая щедрая космическая поддержка, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Скорпион

Осень для Скорпионов начинается под влиянием Марса, вошедшего в их знак до 4 ноября 2025 года. Этот транзит наполняет представителей водной стихии энергией силы, решимости и умением отстаивать свои границы. Скорпионы почувствуют невероятный прилив уверенности и мотивации, что даст им шанс заявить о себе в новых сферах, подняться на новый уровень и даже изменить внешность в соответствии с внутренними переменами. Успехи в делах и личных начинаниях будут во многом зависеть от их целеустремленности, а возможностей для роста в этот период будет более чем достаточно.

Весы

С 13 октября по 6 ноября 2025 года Венера проведет время в Весах, усиливая их врожденное обаяние и харизму. Этот транзит принесет улучшение личных связей, появление новых друзей и партнеров, а также благоприятные финансовые перспективы. Весы будут буквально притягивать к себе внимание, доверие и симпатию окружающих. Это идеальное время для того, чтобы обновить стиль, заняться красотой и раскрыть внутреннюю уверенность. Все, что Весы вложат в себя в этот период, вернется сторицей - в виде внимания, подарков и множества интересных знакомств.

Козерог

Незадолго до зимнего солнцестояния, 15 декабря 2025 года, Марс войдет в знак Козерога и достигнет экзальтации. Это событие усилит их амбиции, продуктивность и смелость, открыв новые горизонты в карьере и делах. Козероги будут излучать силу и уверенность, завоевывая уважение в профессиональной сфере и обаяние в личной. Их напористость и решительность сделают их неотразимыми и в деловом, и в романтическом плане. В конце осени звезды гарантируют им значительные успехи и устойчивое ощущение, что обстоятельства наконец-то складываются в их пользу.

