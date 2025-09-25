В сети 'завирусилось' приложение, которое платит пользователям за запись их звонков

Далее эти данные продаются партнерами для обучения моделей искусственного интеллекта.

Мобильное приложение Neon Mobile в эти выходные взлетело на первое место в американском App Store, обогнав ИИ чат-боты ChatGPT и Google Gemini. Его суть в том, что разработчики платят пользователям за звонки другим абонентам – до 30 долларов в день, обратили внимание в Digital Trends.

Подвох в том, что пользователям нужно согласиться на использование своего голоса в целях обучения моделей искусственного интеллекта – записи телефонных разговоров анонимизируются и продаются партнерам.

Вот так концепцию приложения объясняют сами разработчики:

Видео дня

Neon – это приложение, которое платит вам каждый раз, когда вы разговариваете по телефону. Телефонные компании наживаются на ваших данных. Теперь вы тоже можете.

Условия использования Neon позволяют приложению записывать входящие и исходящие звонки пользователей. При этом разработчики уточняют, что записи делаются только с пользователей Neon: если звонок совершается абоненту без установленного приложения, его голос не сохраняется и не продаается партнерам в дальнейшем.

На сайте Neon указывается, что компания платит за звонки 30 центов в минуту и до $30 в сутки максимум. Приложение также платит за привлечение новых пользователей.

Появление и популярность таких приложений является показателем того, насколько ИИ вторгся в жизнь пользователей и области, которые когда-то считались частными. В то же время часть пользователей готова обменивать свою приватность на небольшие деньги, несмотря на потенциальные риски для себя и общества, отмечают эксперты.

Новое исследование показало, что чат-боты вроде ChatGPT подталкивает людей к обману и агрессии. Ученые называют это "моральной дистанцией" – ИИ как будто ставит экран между людьми и их действиями. В итоге люди охотнее действуют неэтично, когда могут переложить ответственность на машины.

Вас также могут заинтересовать новости: