По словам эксперта, связи между Европой и США ослабевают.

Европа продолжает испытывать давление от агрессивной России и сталкивается с США, которые становятся все более опасными и отдаленными. Теперь континент, который процветал в американской глобальной системе, достиг "эпического переломного момента": либо Европа будет самостоятельной геополитической силой, либо она станет второстепенной жертвой "во фрагментированном мире". Такое мнение высказал обозреватель Bloomberg Гал Брандс.

"Давление со стороны Москвы не ослабевает. Жестокая война президента Владимира Путина против Украины является осадой внешних оборонительных рубежей Европы. Агрессивная гибридная война еще больше ухудшает ситуацию. В этом месяце российские дроны и самолеты пролетели над Польшей, Эстонией и Румынией, а теперь, кажется, над Данией и Норвегией", - напомнил автор публикации.

По словам Брандса, президент США Дональд Трамп дал противоречивые ответы на воздушные провокации РФ и в целом воздержал свою страну от участия в соответствующих действиях НАТО.

"Это является частью более широкой модели тревожного поведения Трампа: требование к Дании отдать Гренландию; навязывание Европе асимметричной торговой сделки; резкое сокращение поддержки США для государств НАТО, находящихся на передовой; политическая поддержка пророссийских сил, включая партию "Альтернатива для Германии" и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", - проанализировал обозреватель издания.

Эксперт подчеркнул, что Трамп также обвиняет Украину в войне, которую начала Россия. Кроме того, недавно он заявил, что хочет, чтобы страны Европы разорвали торговые отношения с Китаем в обмен на более жесткие санкции США против РФ.

"Основной вклад Трампа в трансатлантическую безопасность, который заключается в том, чтобы побудить европейские государства тратить больше на свои вооруженные силы, может быть прелюдией к частичному выводу американских войск с континента", - считает автор материала.

Несмотря на то, что Россия становится все более угрожающей, а США отстраненными и агрессивными, реакцией большинства европейских лидеров стало сближение с Трампом.

"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте даже назвал Трампа "папой". Группа лидеров - Фридрих Мерц из Германии, Эммануэль Макрон из Франции, Джорджия Мелони из Италии и другие - поспешили в Вашингтон в прошлом месяце, чтобы помешать Трампу заключить мирное соглашение, которое является крайне невыгодным для Украины. Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, рекламировала неравноправное торговое соглашение между США и ЕС как основу новых трансатлантических отношений", - напомнил Брандс.

По словам обозревателя, преследование и лесть Трампа могут казаться дипломатической иллюзией, но на самом деле это жесткий маневр, который "порожден слабостью и отчаянием".

"Нельзя отрицать, что трансатлантические связи ослабевают. Внимание Америки приковано к Азии из-за вызова со стороны Китая. Трамп превращает Америку в транзакционную, неоимперскую супердержаву за рубежом и реализует нелиберальный проект внутри страны. Однажды Европа может оказаться в ловушке между мстительной Россией, неомеркантилистским Китаем и откровенно эксплуататорскими США", - считает автор публикации.

В то же время, как отметил эксперт, лидеры Европы это понимают. К примеру, Мерц отметил в феврале, что континент должен "достичь независимости от США". Однако сейчас такой разрыв просто усилил бы уязвимость Европы.

"Дипломатическое самоунижение - это способ выиграть время, отложив разрыв трансатлантических отношений до тех пор, пока континент не укрепится", - объяснил Брандс.

По мнению обозревателя, среди европейских лидеров существует дефицит стратегической настойчивости. В частности требование Трампа по торговой войне Европы против Китая было циничным, но оно показало лицемерие лидеров, которые называют войну в Украине "экзистенциальным вызовом, но уклоняются от мучительных мер, необходимых для победы в ней".

"Итак, возможно, что Европа останется погруженной в слабость и раздор. Также возможно, что пост-американская Европа снова станет местом ненависти и насилия. На протяжении десятилетий американское одеяло безопасности подавляло внутренние противоречия в Европе. Если это одеяло снять, когда Европа перевооружается, а правые националистические движения набирают политическую силу, возможно, старые споры за лидерство вспыхнут и однажды станут смертельными", - предупредил автор материала.

Ранее издание Politico писало, что на позицию Трампа по Украине повлияла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В частности речь идет о том случае, когда в августе российский дрон серьезно повредил здание представительства Евросоюза в Киеве, после чего она не стала ждать официальных дипломатических каналов, чтобы связаться с президентом США Дональдом Трампом.

Тогда фон дер Ляйен позвонила Трампу напрямую и сказала президенту США: "Вот на что способен Путин. Вот наглядный пример того, как Путин не держит своего слова".

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на разворот Трампа в сторону Украины. По его словам, американский лидер послал четкий сигнал, что Украина способна победить Россию, а Москва значительно слабее, чем считали другие страны.

"Это очень четкий сигнал от президента США о том, что Россия, несомненно, слабее и уязвимее, чем он иногда думал", - подчеркнул Макрон.

