По словам военных, туннели из сеток будут действенными, если дополнять их РЭБом и другими мерами.

Коридоры из сеток, которые устанавливают в в прифронтовых населенных пунктах и на автодорогах, на 100% не могут защитить от вражеских FPV-дронов. Об этом Радио Свобода заявил офицер полка беспилотных систем Kraken, бывший депутат Верховной Рады Егор Фирсов.

По его мнению, сетки являются важным элементом защиты, однако заграждение не может на 100% быть эффективным.

"Антидронные сетки не являются панацеей, то есть на 100% они не защитят от FPV-дрона, но я бы сказал, что процентов 20-30 - это важно. Во-первых, надо перекрывать разного рода маршруты логистические. Во-вторых, накрывать важные объекты, куда этот FPV-дрон может поразить. Также закрывать позиции пехоты и все остальное", - отметил военный.

Видео дня

По словам Фирсова, туннели из сеток будут действенными, если дополнять их РЭБом и другими мерами.

"То есть процентов 50 я отдал бы РЭБу, процентов 20-30 - сеткам и процентов 20 - другие мероприятия. Первое - это дроны, которые сбивают вражеские дроны. Это довольно распространенная история. Далее - мобильные огневые группы, которые сбивают дроны ружьями. Это такой старый метод, но плюс-минус он достаточно действенный. Это спектр анализаторов - то есть приборы, через которые можно увидеть, что рядом летит вражеский дрон. Единственное, что они, конечно, не работают на оптоволокно. Оптоволокно никто не увидит. Но и оптоволокно не пролетит 40-50 километров. Поэтому только комплекс мер является действенным - это РЭБ, сетки и другие меры", - пояснил офицер.

Как отметил соучредитель компании-производителя дронов Рудольф Акопян, тоннели могут защитить дороги в городах, но не сами города. Для защиты населенных пунктов нужно искать другие средства.

"Города большие не защитят, это какие-то логистические маршруты в городах можно защитить, по которым перемещается военная техника, или какое-то скопление военных, или еще что-то, блокпосты. Но город никак не защитишь. Можно лишь частично - какой-то там магазин или еще что-то, но я не вижу в этом никакого смысла", - сказал он.

Сейчас острая необходимость в антидронових сетках есть в прифронтовых областях, в частности, в Херсонской и Запорожской, для того, чтобы защитить логистические пути.

Как сообщил заместитель начальника Херсонской ОВА Александр Толоконников, в области работы по установке сеток длятся уже около года. Сначала ими закрывали критическую инфраструктуру, затем - подъезды к больницам и больницы, а сейчас в приоритете - дороги. Так, по его словам, антидроновую защиту устанавливают на дороге Николаев-Херсон, одна из полос которой уже полностью готова и вскоре по ней будет открыто движение.

Строительство антидронових тоннелей над основными магистралями проводится и в Запорожской области. По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, на первом этапе власти с одной из бригад возвели сетки на 6,4 км. Чиновник утверждает, что в настоящее время в прифронтовых общинах строятся десятки километров таких тоннелей.

Применение антидронових сеток от вражеских FPV

Российская армия в прифронтовых общинах постоянно атакует дронами пути, по которым перемещаются военные и гражданские. Это делается с целью нанести удары по логистике ВСУ, а за гражданскими гражданами враг часто охотится ради того, чтобы убить их или покалечить.

Для защиты автодорог власти и военные начали накрывать их антидроновими сетками, создав своеобразные тоннели. Преимущественно сетки натягивают на столбы, вкопанные вдоль дорог.

Вас также могут заинтересовать новости: