По словам военного, несмотря на удаленность, у Сил обороны есть средства, чтобы дотянуться до целей.

Накануне украинские дроны атаковали российские порты - в Военно-морских силах ВС Украины не исключают аналогичных ударов по подобным объектам. Такое мнение в эфире телемарафона высказал спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

В частности, его попросили прокомментировать информацию об атаке на порты Новороссийск и Туапсе, которые являются важными для РФ в контексте с отгрузкой нефти.

"Эти порты очень важны для россиян. Довольно большой процент танкерной нефти отгружается как раз в портах на Черном море. В первую очередь, это конечно Новороссийск...", - сказал представитель ВМС Украины.

Видео дня

Также он прокомментировал способность врага защитить такие объекты:

"Относительно прикрытия их - со временем увидим, насколько они серьезно этим вопросом занимаются. Учитывая то, что на другой материковой части Российской Федерации фактически ежедневно происходят какие-то события на похожих объектах, связанных в частности с нефтепереработкой".

По мнению Плетенчука, вскоре произойдут похожие атаки на подобные российские объекты, которые имеют непосредственное отношение к обеспечению вражеской армии.

"Думаю, мы с вами станем свидетелями или, возможно, уничтожения этих объектов, или повреждения. В любом случае анонсировать это никто не будет, но они находятся не очень далеко от нас... С одной стороны это расстояние существенное, но уже официально озвученные технические параметры систем вооружения, которые есть в Украине, это расстояние покрывают", - сказал спикер.

Атака на порты РФ - что известно

Напомним, 24 сентября украинские морские дроны и БПЛА совершили атаку на черноморские порты РФ. Российские СМИ сообщали об атаке по Новороссийску, куда перебазированы, в частности ракетоносители Черноморского флота РФ, и порт Туапсе.

Говорилось, что в акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера, жителей Туапсинского округа призвали покинуть прибрежную полосу. К вечеру местные власти потребовали от граждан покинуть и центральную часть города.

В то же время в соцсетях распространили видео, снятое в Туапсе, где слышна стрельба и взрывы, а также видны попытки попасть по маневренным объектам на воде. По сообщениям жителей города, в Туапсе наблюдаются перебои со связью.

Вас также могут заинтересовать новости: