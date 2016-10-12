В оккупированном Крыму затонул плавучий кран: спасатели ищут трех человек

Плавучий кран дал течь по дороге из Гурзуфа в Севастополь и потонул в ночь на среду. Обэтом сообщили в пресс-службе «МЧС РФ по Крыму».

В этот момент на борту был экипаж из 8 человек, все они жители Новороссийска. Спасатели использовали два буксира. Пятеро пострадавших были подняты на борт одного из них.

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Также к месту происшествия для поиска 3 пропавших членов экипажа – старшего механика, электромеханика и крановщика – направили катер и вертолёт МИ-8. В районе поиска были обнаружены отдельные предметы плавучего крана, а также спасательный жилет и спасательный круг.

Спасатели говорят, что поиски осложняются погодными условиями – волнение моря составляет до 4 баллов.