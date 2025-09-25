Внимательно рассмотрите изображение, чтобы ничего не упустить.

Задания на поиск слов стали одними из самых популярных головоломок в Сети. Они покорили тысячи людей, и не просто так.

Решение таких задачек считается одним из лучших способов улучшить свой словарный запас, концентрацию внимания. Кроме того, вы тренируете внимательность к деталям и навыки тайм-менеджмента. Готовы проверить свои способности в новом задании от УНИАН?

Для начала, давайте разберемся, как это работает. Головоломки, в которых нужно найти слово могут состоят из ряда букв, расположенных в случайном порядке. Задача читателя состоит в том, чтобы найти заданное, соединив буквы в осмысленную комбинацию по горизонтали, вертикали или диагонали, если не сказано иное. При чем сделать это надо за определенный промежуток времени.

Обладаете ли вы острым зрением? Давайте выясним это.

Ниже вы увидите коллаж, где среди множества случайных букв мы спрятали слово "крокодил". Вам нужно его найти всего за 12 секунд. В этом конкретном задании искать слово необходимо по горизонтали или по вертикали.

Время пошло!

Итак, ваши 12 секунд на поиск слова "крокодил" исчерпаны. Вы заметили это слово среди хаотично расположенных букв? Если вы справились, вы действительно внимательный к мелочам человек, да еще и с острым зрением.

Если же времени вам не хватило, не стоит расстраиваться. Вернитесь к изображению и поищите еще – на этот раз без таймера. Дадим вам маленькую подсказку: смотрите на нижнюю половину изображения.

Ответ на головоломку:

