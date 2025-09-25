'Жду больше, чем GTA 6': геймеры в восторге от трейлера новой игры про Росомаху

Меньше чем за 10 часов ролик набрал на YouTube больше 3 млн просмотров.

На презентации State of Play представили первый геймплейный трейлер Marvel's Wolverine – брутального экшена о Росомахе от Insomniac Games, известной по серии Marvel's Spider-Man (2018).

В двухминутном ролике показали зрелищные схватки с различными врагами, брутальные добивания с отсеканием различных конечностей, поездки на мотоцикле и знакомые по комиксам лица – Красного Омегу, Мистик и прочих, включая огромного Стража.

Разработчики также подтвердили, что игра выйдет через год – осенью 2026 года эксклюзивно на PlayStation 5.

Видео дня

На официальном YouTube-канале PlayStation трейлер собрал уже более 3,3 млн просмотров и 300 тыс. лайков против 4 тыс. дизлайков.

Геймеры с восторгом пишут, что разработчики делают игру такой, какой она и должна быть – брутальной, динамичной и жестокой. Релиз уже ждут с нетерпением, ведь фанаты мутанта Логана грезили о таком проекте долгие годы. Из комментариев:

Здорово, что Insomniac и Marvel набрались смелости сделать игру о Росомахе настолько взрослой и серьезной, какой она должна быть.

Для меня это особенный момент – я мечтал о такой игре с детства.

Я жду эту игру больше, чем GTA 6.

Похоже, 2026 год обещает стать еще одним сумасшедшим годом для игровой индустрии.

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон ранее в этом месяце делился новыми подробностями о Marvel’s Wolverine. По его словам, те, кто уже успел протестировать игру, остались в восторге, они называют проект "фантастическим".

После хакерской атаки на Insomniac в 2023 году студия не делилась никакими новостями о проекте, и отсутствие Wolverine на крупных мероприятиях только подогревало слухи о его отмене.

Кроме Marvel's Wolverine Insomniac Games работает и над следующей игрой о Человеке-паука. Недавно акер озвучки Питера Паркера Юрий Ловенталь, дал намек, что в Marvel’s Spider-Man 3 может появиться Карнаж.

