Еврокомиссия планирует до конца 2025 года опубликовать новую "стратегию" в отношении российских туристов.

Российские туристы могут продолжать приезжать в Европейский Союз, несмотря на новые санкции против этого сектора. Об этом заявили дипломаты для EUobserver.

Как стало известно, в прошлом году ЕС посетили около 541 тысячи россиян, по сравнению с 517 тысячами в 2023 году и более четырех миллионов за год до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Отмечается, что страны Северной Европы, Балтии, Чехия и Польша призвали к более жестким ограничениям для российских туристов из соображений безопасности и как форму культурного бойкота.

Но предложение Европейской комиссии по 19 раунду санкций против РФ было направлено на граждан ЕС, которые хотели бы провести отпуск на территории, подконтрольной российскому диктатору Владимиру Путину.

"Запрещается предоставлять услуги, которые непосредственно связаны с туристической деятельностью в России", - говорится в проекте предложения, с которым ознакомился EUobserver.

В документе говорится о том, что такое решение было принято "с целью уменьшения доходов, которые Россия получает от таких услуг, и сдерживания рекламы ненужных поездок и досуга в России".

"Меры были приняты в условиях, когда граждане [Европейского] Союза сталкиваются с повышенным риском произвольных арестов и задержаний, а консульская защита граждан с двойным гражданством является ограниченной", - добавили в документе.

В свою очередь комиссия планирует до конца 2025 года опубликовать новую "стратегию" в отношении российских туристов, приезжающих в ЕС.

Однако один из дипломатов ЕС отметил, что это, скорее всего, будет "мягкий, не обязывающий документ" по сравнению с пакетами санкций ЕС.

Известно, что послы ЕС в Брюсселе обсудят 19 пакет санкций в пятницу.

В то же время другой дипломат отметил, что даже проект предложения по туризму ЕС в России может провалиться "между теми, кто выступает против [культурных запретов], и теми, кто считает его слишком мягким".

В издании подчеркнули, что министерства иностранных дел Франции, Италии и Испании отказались комментировать, поддержат ли они ограничение доступа россиян в ЕС. По словам журналистов, в прошлом году эти страны приняли больше всего российских туристов.

Однако бывший чиновник НАТО Джейми Шей считает, что одним из вариантов таких ограничений является введение туристического налога для россиян.

"Олигархи и состоятельные россияне, как правило, берут более длинные отпуска и остаются в ЕС на длительное время, поэтому налог может быть прогрессивным, скажем, 500 евро за двухнедельное пребывание, что возрастает до нескольких тысяч за любой срок, длиннее одного месяца", - объяснил он, тогда как вырученные средства будут направлены на помощь Украине.

В то же время россияне в возрасте до 21 года или студенты не должны платить такой налог, ведь они являются демографической группой, которая "больше всего подвержена влиянию ценностей ЕС", подчеркнул Шей.

"Однако о том, что лишь небольшая часть тех, кто приезжает, делает это ради ценностей, а не ради удовольствия, свидетельствует относительно небольшое количество россиян, которые подают прошение о предоставлении убежища в ЕС. Только 13 345 россиян искали убежища в ЕС в 2022 году, около 18 895 - в 2023 году и более 10 000 - в прошлом году", - отметили в материале EUobserver.

Ограничения для россиян в Европе - что известно

Ранее издание Euractiv писало, что Европа планирует значительно ограничить визы для туристов и дипломатов из России. Такие ограничения могут ввести в рамках 19 пакета санкций против РФ, которые разрабатывает Евросоюз.

"Мы не можем просто мириться с тем, что россияне путешествуют и наслаждаются жизнью, пока их правительство ежедневно убивает украинцев и угрожает нашей безопасности", - отметил один из дипломатов ЕС.

В то же время некоторые страны ЕС настаивают на полном запрете на въезд российских посетителей, однако это потребует согласия большинства во время голосования в Еврокомиссии.

