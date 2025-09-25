Издание рассказало, как Украине удалось повлиять на мышление Трампа, еще и до такой степени, что он высоко оценил мощь ВСУ, которые противостоят оккупантам.

Новая стратегия Украины, направленная на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) РФ, вселила новую надежду на прорыв, поскольку российская экономика парализована американскими пошлинами.

Президент США Дональд Трамп сказал, что экономика РФ в состоянии свободного падения и высоко оценил мощь Украины, пишет The Telegraph. Это заявление свидетельствует о крупнейшем изменении внешней политики Трампа.

Издание отметило, что высокая оценка военных усилий Украины со стороны Трампа вызвана тем, что ВСУ смогли подавить недавнее внезапное наступление россиян, нанеся им серьезные потери. Также есть информация о том, что в рядах российской армии, которая воюет против украинцев, наблюдается масштабное дезертирство.

Видео дня

Такие истории успеха складываются в общую картину и те, кто знает главу Белого дома лучше всех, иногда говорят, что именно такие хорошие новости больше всего влияют на его мышление.

"Но, пожалуй, больше всего на Трампа повлияла очередная украинская военная миссия вдали от линии фронта", - допустило издание.

Речь идет о том, что с начала августа Украина активизировал дальние удары по российским НПЗ. Только за недавнее время были поражены как минимум 16 из 38 российских НПЗ, что привело к дефициту топлива и резкому падению экспорта. А из-за сокращения экспорта Кремль теряет деньги, необходимые для ведения войны против Украины.

Нацеливание на экспорт российской нефти было ключевой стратегией Трампа. Он ввел дополнительные торговые пошлины на Индию из-за того, что она покупает у РФ нефть.

Издание отметило, что это наглядно демонстрирует, что стратегия Трампа начинает приносить плоды:

"А для Украины и Европы довольный президент США - это хорошо".

Кроме того, как добавило издание, из-за строгих западных санкций и нехватки средств России будет сложнее перевооружаться быстрыми темпами.

А вот Украина помимо импортного оружия, делает ставку на рост собственного производства, чтобы компенсировать отсутствие реальной поддержки со стороны США.

"Технологические достижения последних 3,5 лет позволили Киеву производить беспилотники в огромных объемах. Есть и другие проекты, например, отечественная крылатая ракета "Фламинго"", - отметиди журналисты.

Издание напомнило, что во время печально известной перепалки в Овальном кабинете Трамп заявил Зеленскому, что "сейчас у него нет козырей".

"Хотя настоящая военная победа может оставаться лишь мечтой, президент Украины потихоньку наращивает свои позиции. И он, а теперь, возможно, и Трамп, считает, что может добиться этой победы, если получит время и поддержку международных союзников", - заключило издание.

Заявления Трампа о войне в Украине

Недавно Трамп выразил мнение, что Украина, при поддержке ЕС, сможет отвоевать у оккупантов всю свою территорию в первоначальных границах. Он отметил, что российский "бумажный тигр" не может сравниться с отвагой украинцев.

Многие западные политики и аналитики такой разворот позиции Трампа оценили как переломный. Некоторые считают, что таким образом он намерен умыть руки от решения войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: